My Hero Academia: date un'occhiata a questa meravigliosa artwork in stile Avengers!

My Hero Academia è senza dubbio uno degli shonen più seguiti al mondo. L'adattamento del manga di Kohei Horikoshi si è guadagnato l'amore dei fan grazie all'enorme lavoro eseguito dai ragazzi di Studio Bones, capaci di curarne la trasposizione in maniera impeccabile.

Esattamente come per Boku no Hero, anche la serie di film Marvel dedicati agli Avengers hanno goduto negli ultimi anni di una popolarità incredibile. Avengers: Endgame, l'ultimo capitolo della saga, ha bissato qualsiasi record di incassi e si sta preparando a diventare il film più prolifico della storia.

Un utente Reddit di nome bebelhl ha deciso di rendere omaggio a entrambe le opere, creando il meraviglioso artwork che potete osservare in calce all'articolo: al centro dell'immagine possiamo ammirare Midoriya mentre brandisce il Guanto dell'Infinito di Thanos, con alle sue spalle il resto della classe 1-A. L'immagine ha immediatamente ricevuto una pioggia di upvote, diventando velocemente virale.

Le buone notizie per le due fanbase non sono finite comunque, visto che recentemente è stato pubblicato sia il primo trailer di My Hero Academia 4 che il cofanetto Blu-Ray di Avengers: Endgame. E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Non mancate di farci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro qui sotto.