My Hero Academia: è davvero Deku il reale obiettivo di Shigaraki?

Dall'uscita del capitolo 274 di My Hero Academia il mondo anime e manga è in fermento. Se già i primi capitoli della saga della "Guerra di Liberazione del Paranormale" si erano dimostrati avvincenti e di un livello certamente superiore, gli ultimi usciti hanno mandato su di giri il pubblico, soprattutto da quando Shigaraki si è risvegliato.

Se avete letto l'ultimo capitolo lo saprete, in caso contrario, se non vi piacciono gli spoiler, evitate di continuare la lettura, Tomura non si è solo risvegliato, ma ha anche dimostrato di poter utilizzare il potere dell'All for One, come hanno rivelato le ultime pagine del manga in cui Shigaraki viene chiaramente guidato dalla volontà del suo nuovo Quirk. Se abbiamo potuto avere un piccolo assaggio del suo potere durante il breve scontro con il Pro Hero numero uno Endeavor, ciò che in questo momento sta facendo preoccupare i fan, è il nuovo obiettivo del villain.

Infatti, guidato dal desiderio del All for One di trovare il potere del One for All, attraverso l'abilità Search, Shigaraki ha individuato il portatore del Quirk opposto al suo e si sta dirigendo a gran velocità in quella direzione. Come si vede nell'ultimo capitolo, Deku, dimostrando tutto il proprio eroismo, non appena sente ciò che Tomura vuole fare, sicuro che sia lui stesso l'obiettivo, in quanto attuale portatore del potere un tempo appartenuto ad All Might, insieme a Bokugo si sta allontanando dagli altri per attirare Shigaraki in un posto isolato.

Tuttavia una domanda è nata nella testa di molti fan: e se invece il potere che Tomura sta percependo non è quello di Deku ma bensì di All Might? E se, nel prossimo capitolo, Toshinori si troverà in pericolo in quanto dentro di lui è rimasto ancora una piccola parte del potere che un tempo aveva?

Sono domande legittime alle quali, molto presto, avremo una risposta. Tu cosa ne pensi di questa ipotesi? Scrivilo qui sotto nei commenti.