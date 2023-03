My Hero Academia: il debutto dell'eroina americana anticipa la prima saga della Stagione 7

La trasmissione dei due cour di My Hero Academia Stagione 6 è giunta al termine, lasciando tuttavia gli appassionati con l'acquolina alla bocca per quello che verrà. Gli ultimi istanti dell'episodio 138 dell'anime anticipa infatti il primo arco narrativo della settima stagione. Star and Stripe fa il suo maestoso debutto in scena.

La promessa della 1-A in My Hero Academia 6x25 chiude l'arco del Dark Hero e mette momentaneamente fine all'anime di Studio BONES. I Villain sono riusciti a far marcire le fondamenta della società degli eroi e il Giappone è caduto in disgrazia. Un nuovo attacco da parte del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale è atteso a brevissimo, a dispetto delle aspettative iniziali, e per far fronte alla più grave delle crisi All Might chiede l'aiuto di altre nazioni.

Sebbene eroi come Red Dot e Salaam siano disposti a prestare immediati soccorsi, le procedure burocratiche impediscono loro di muoversi. Far arrivare eroi professionisti in Giappone significherebbe indebolire le difese del Paese di provenienza, che rischierebbe di cadere nel caos a causa dell'elevato tasso di criminalità che si è generato in seguito alla fuga di All For One da Tartarus. Solamente un'eroina ha ignorato le pratiche e si è già messa in viaggio.

Sul finale di My Hero Academia Stagione 6 debutta Star and Stripe, l'eroina numero uno degli Stati Uniti d'America che si ispira ad All Might. Senza pensarci due volte, la Top Hero statunitense si è messa in volo accompagnata da uno squadrone di jet da combattimento. La sua storia verrà però raccontata in un secondo momento.

L'annuncio di My Hero Academia Stagione 7 porta gli spettatori proprio verso l'arco narrativo di Star and Stripe. In onore di colui da cui trae ispirazione, sarà l'eroina venuta dall'America a occuparsi del risveglio di Tomura Shigaraki.