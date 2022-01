My Hero Academia: il debutto giapponese del Volume 33 omaggiato in diversi artwork

Le 65 milioni di copie all'attivo in tutto il mondo sono destinate a crescere con l'uscita del prossimo tankobon di My Hero Academia, celebrato con il rilascio di alcune illustrazioni esclusive. Ecco gli artwork commemorativi per il 33esimo appuntamento con il manga di Kohei Horikoshi.

My Hero Academia Vol.33 si è messo in mostra in un trailer speciale, ma gli omaggi per il suo prossimo debutto non finiscono qui. Le celebrazioni per l'imminente rilascio giapponese proseguono con il rilascio in rete di alcune illustrazioni che fino a prima erano esclusiva delle pagine del manga. Gli schizzi in questione ritraggono Izuku e Katsuki in abiti scolastici, Dark Deku e Ingenium, e la versione oscura di Midoriya stremata tra le braccia dell'amica Uravity.

Il volume 33 di My Hero Academia riprenderà la storia dal capitolo 319, proseguendo la trama per una decina di capitoli circa. Dunque, nel volumetto assisteremo al debutto di Lady Nagant, ma resteremo ben lontani dalla serializzazione in corso su Manga Plus e Shonen Jump, che sono invece arrivati al capitolo 341.

Per quanto riguarda l'Italia, nel mese di dicembre 2021 Star Comics ha pubblicato il volume 30, la cui copertina raffigura l'iconica Dabi Dance. Tornando all'uscita giapponese, la cover di My Hero Academia Vol. 33 rappresenterà disperazione e oscurità.