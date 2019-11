My Hero Academia: il debutto della nuova forma di Kirishima

Il ritorno di My Hero Academia con la quarta stagione, che sta ottenendo uno strepitoso consenso dal pubblico, ha mostrato i nostri giovani Heroes districarsi tra situazioni terribile e affrontare nuovi Villains di ogni tipo, incluso il capo della Yakuza, Overhaul.

Nell’ultimo adattamento animato tuttavia il focus non riguarda solamente Midoriya, come abbiamo visto spesso, ma ci ha permesso anche di conoscere in modo più approfondito l’immenso panorama di personaggi presente nell’opera di Horikoshi, e tra questi abbiamo potuto esplorare un giorno nella vita di Eijiro Kirishima, ovvero Red Riot.

Dopo aver visto i suoi poteri, abbiamo potuto assistere anche ad una forma nuova di Red Riot che gli consente di salire in qualche modo la scala degli Heroes, sotto il nuovo nome di Red Riot Unbreakable. Mentre Kirishima pattuglia le strade al fianco di un membro di Big Three, Suneater e all’Hero professionista Fat Gum, il trio si imbatte in criminali di basso livello che cercano di fuggire.

Mentre Suneater gestisce senza problemi la maggior parte dei criminali, grazie al suo bizzarro Quirk che gli permette di trasformarsi in qualsiasi cosa abbia mangiato di recente, spetta a Red Riot Unbreakable catturare il fuggitivo restante, i cui poteri sembrano essere aumentati dopo l’assimilazione di sostanze stupefacenti.

Con numerose spade che fuoriescono dal Villain, Red Riot è quasi obbligato a fare ricorso a tutti i suoi poteri, e spingerli quindi ad un nuovo limite, rendendo più resistente e forte la sua pelle. Con questa nuova trasformazione, con il nome di Red Riot Unbreakable, abbiamo potuto osservare una nuova versione di Kirishima, che si è mostrato facilmente in grado di sconfiggere il villain con uno spettacolare quanto deciso pugno allo stomaco, anche se non riesce ad ostacolare del tutto la sua fuga.

Con Fat Gum che semina distruzione grazie al suo Quirk, i cittadini che hanno assitito alla manifestazione delle nuove abilità di Red Riot Unbreakable sono entusiasti della promettente carriera del giovane eroe della UA Academy. Ricordiamo che la quarta stagione è attualmente al quarto episodio, qui recensito, mentre la serie manga è arrivata al capitolo 250.