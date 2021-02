My Hero Academia: il declino della società degli eroi è irrefrenabile?

Nonostante siano usciti vincitori dalla violentissima guerra contro il Fronte di liberazione del sovrannaturale, gli eroi professionisti di My Hero Academia stanno attraversando il loro periodo più buio. I cittadini hanno perso la fiducia nei confronti di chi doveva proteggerli e hanno puntato il dito contro la Heroes Society.

Il capitolo 300 dell'opera di Kohei Horikoshi dimostra che le tribolazioni per gli eroi sono ancora lontane dal termine. Sebbene siano riusciti a scacciare i villain e a proteggere le città dal loro attacco, i Pro Heroes hanno perso l'appoggio della popolazione, che ora vive nel terrore di un nuovo assalto da parte di Shigaraki e dei terribili Nomu.

Le conseguenze della battaglia sono state terribili, oltre ai danni provocati alle strutture e ai numerosi morti, un altro eroe di My Hero Academia ha abbandonato la Top 10. Con Endeavor e Hawks sotto accusa a causa delle dichiarazioni di Dabi, il ruolo di Simbolo della Pace è vacante da troppo tempo. Con il ritiro di All Might, la società degli eroi versa in una situazione di totale declino.

Il futuro appartiene ai giovani studenti del Liceo Yuei, ma per loro è ancora troppo presto risollevare le sorti degli eroi professionisti. Con i villain che hanno appena attaccato il Tartaro riuscendo a liberare numerosi criminali imprigionati, tra cui All For One, la situazione per la società degli eroi è disperata. Cresce la minaccia dei villain con un ritorno in My Hero Academia 300.