My Hero Academia: dedicata al manga la linea d'abbigliamento di Pharrell Williams

Mentre i fan attendono l'uscita della nuova stagione di My Hero Academia vengono annunciati nuovi prodotti a tema dall'account Instagram ufficiale del brand creato da Pharrell Williams. Entriamo più nel dettaglio.

Nel manga scritto da Kohei Horikoshi gli eroi affrontano le conseguenze dei terribili scontri che hanno coinvolto non solo i protagonisti e l'Unione dei Villain ma anche l'intera società. Nell'ultimo capitolo di My Hero Academia Deku ha scoperto quanto sia cambiato il proprio potere ed attualmente ci si chiede se il ragazzo sarà in grado di sconfiggere i suoi prossimi nemici.

Per gli spettatori della serie animata invece l'appuntamento con la nuova stagione è fissato per il 27 Marzo, tuttavia My Hero Academia 5 partirà con un episodio riassuntivo. In ogni caso sembra che nel corso dell'anno vi saranno diverse novità per gli appassionati dell'opera, una delle quali è la nuova linea d'abbigliamento prodotta da ICECREAM.

Il marchio creato dal cantautore americano Pharrell Williams ha infatti diffuso su Instagram diverse immagini raffiguranti alcuni tra i più importanti personaggi della serie: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Eijiro Kirishima, Ochaco Uraraka e Shoto Todoroki.

Non è la prima volta che una celebrità vende un prodotto a tema anime, già in passato l'attore Michael B. Jordan aveva creato diversi capi d'abbigliamento dedicata a Naruto e promossa dalla rapper Megan Thee Stallion.

