My Hero Academia: Deku affronta Flect Turn nella magnifica illustrazione di Ryan Stegman

L’ultima pellicola basata sull’opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia: World Heroes Mission è diventata in breve tempo la più remunerativa del franchise, ed ha segnato l’introduzione di una nuova organizzazione criminale, guidata dal potente Villain Flect Turn, capace di conquistare persino un importante artista del colosso Marvel Comics.

La missione che porta oltreoceano Midoriya, Bakugo e Todoroki continua a riscuotere grande successo, e mentre noi aspettiamo l’arrivo nelle sale del film, programmato tra il 18 al 21 novembre da Dynit, Ryan Stegman, conosciuto principalmente per il suo contributo all’attuale serie di Venom e al tanto discusso The Superior Spider-Man, ha realizzato la spettacolare immagine promozionale che potete vedere in fondo alla pagina.

Evitando di anticipare grandi spoiler, l’artista ha rappresentato lo scontro tra Midoriya e Flect Turn, evidenziando solo in parte i rispettivi poteri dei personaggi. Un omaggio che sarà sicuramente apprezzato da Horikoshi, da sempre grande appassionato dei comics americani e dello stile di molti disegnatori.

Per gli appassionati che vivono nel Regno Unito e in Irlanda sarà possibile partecipare ad un concorso per vincere l’illustrazione originale. Inoltre il 6 novembre, lo stesso Stegman terrà un evento livestream, in collaborazione con Funimation, dove discuterà del suo rapporto col mondo dell’animazione giapponese, rivelando anche la sua serie anime preferita. Il pubblico ha festeggiato l'uscita internazionale del film, e in caso ve lo foste perso vi lasciamo al trailer italiano di World Heroes Mission.