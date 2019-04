My Hero Academia: Deku appare nel passato di un personaggio?

L'ultimo arco di My Hero Academia scritto da Horikoshi si è rivelato essere estremamente concentrato sui villain. Lo scontro infatti vede affrontarsi la League of Villain di Tomura Shigaraki e l'Armata di Liberazione dei Quirk di Re-Destro, alias di Rikiya Yotsubashi. Nell'ultimo capitolo però c'è un dettaglio che ad alcuni non è sfuggito.

Il capitolo 225 di My Hero Academia ha visto Himiko Toga come protagonista, mentre affrontava Chitose Kizuki. La donna dell'Armata ha messo alle strette la giovane assassina grazie a una combinazione di attacchi con il suo quirk "mina", scatenando alcuni ricordi nell'avversaria. Infatti, Toga ha ripensato, a causa delle parole di Kizuki, al suo passato: prima di diventare una spietata killer, Himiko Toga era la figlia di una famiglia benestante, amata da tutti e sempre sorridente.

Nonostante ciò, nei flashback mostrati nel capitolo di My Hero Academia, la ragazza veniva sempre raffigurata col volto nero, come a indossare una maschera. E in uno di questi flashback appare una persona che somiglia pesantemente a Izuku Midoriya in giacca e cravatta. A giudicare dal tipo di narrazione, sembra essere stato proprio quell'incontro a scatenare gli istinti omicidi di Toga. Lo scontro ora proseguirà ed è possibile che Toga riesca a sottomettere Kizuki già nel prossimo capitolo di My Hero Academia, ma in molti si chiedono come sia possibile che Deku sia stato la causa della pazzia di Toga e di come i due si siano incontrati in passato.

Ma un dubbio potrebbe rimanere: Deku non è mai stato visto in quelle condizioni, mentre era vestito in modo elegante ma sanguinante a causa dello scontro. Inoltre i capelli nel flashback sembrano molto più corti. E se avessimo a che fare con un personaggio molto simile a Midoriya, come ad esempio il padre? Horikoshi potrebbe quindi averci concesso un primo sguardo a questa figura che finora non è mai stata mostrata.