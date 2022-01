My Hero Academia: Deku arriverà impreparato alla battaglia con All For One?

In seguito alla prima guerra con il Fronte di Liberazione del Paranormale, la società degli heroes versa in una situazione di crisi, una condizione che viene confermata negli ultimi capitoli di My Hero Academia. Quando Deku chiede a Mei Hatsume di riparare il suo equipaggiamento, questa afferma che non vi sono le risorse necessarie.

Dopo aver scoperto l'identità del traditore, Izuku Midoriya si rende conto che il suo equipaggiamento è ormai a pezzi, distrutto da tutte le battaglie affrontare nella sua fase oscura. Accompagnato dal capoclasse Iida, Deku si rivolge a Mei Hatsume della Sezione Supporto, sicuro che il suo genio possa soddisfare in pochi attimi le sue richieste. Sfortunatamente per i due aspiranti eroi, però, ciò risulta impossibile.

Nel confronto con Mei, scopriamo che la Sezione Supporto non se la passa molto meglio di quella Eroi. Tutto il dipartimento è concentrato nel perfezionamento delle mura interne ed esterne del Liceo Yuei, e sulla mobilità dell'accademia. Ma non è solo questo a impedire alla ragazza di sistemare l'attrezzatura dei due compagni. Le risorse scarseggiano, e ci si adatta con quello che si riesce a recuperare.

Le fasce di supporto per le braccia di Deku sono una tecnologia unica nel suo genere, proveniente dall'estero e realizzate, anche se non canonicamente, da Melissa Shield nel film Two Heroes. Riparare o provare a ricreare tali accessori da zero, è al momento fuori dalla portata di Hatsume.

Nonostante ciò, la geniale ragazza della Sezione Supporto fa del suo meglio, e in un ritaglio di tempo sviluppa dei guanti simili a quelli posseduti in precedenza da Deku. Questi, però, per stessa ammissione di Hatsume, non si avvicinano nemmeno lontanamente alla qualità di quelli creati da Melissa.

Nella battaglia con All For One e Tomura Shigaraki, ogni singolo dettaglio farà la differenza, e Deku sta arrivano allo scontro finale con un equipaggiamento non all'altezza dello scontro che verrà. E voi cosa ne pensate, Midoriya rischierà di venire sconfitto a causa di ciò?

Vi lasciamo a data di uscita e teorie su My Hero Academia 340 e al cambiamento a cui la classe di supporto dello Yuei è andata incontro.