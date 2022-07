My Hero Academia: Deku e Bakugo come due maid nell'art di Yoshinori

La pubblicazione di My Hero Academia potrà anche essere in pausa, ma Kohei Horikoshi e il suo staff non lasciano mai soli i propri lettori. Su Twitter, l’assistente Yoshinori Noguchi, ormai celebre tra la community, ha infatti realizzato un irriverente sketch che ritrae Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo come mai li avevamo visti.

In attesa del nuovo capitolo del manga, in arrivo su MANGA Plus domenica 17 alle ore 17:00, l’artista di My Hero Academia ha elaborato un nuovo sketch su Deku e Kacchan. Dopo averli immaginati da bambini, questa volta l’assistente Yoshinori regala ai fan una divertentissima immagine del duo.

Midoriya e Bakugo sono impegnati nella guerra dell’Atto Finale. Tuttavia, sono stati costretti ad abbondare i loro costumi da eroi professionisti per vestire quelli di una maid. D’altronde, anche questo è utile per mantenere la felicità della società degli eroi. Prima di analizzare l’art, ecco la variant cover di My Hero Academia da Joe Madureira.

Nello sketch dell’assistente di Horikoshi, vediamo un sorridente Midoriya accogliere i clienti del maid café presso cui lavora come cameriera. Con un fiocchetto chic sul capo e con il consueto abito da maid indosso, propone ai clienti il menù del locale.

Bakugo, invece, non è così contento come il suo rivale. Vistosamente irritato per l’imbarazzante situazione, da un momento all’altro è pronto a far saltare in aria il maid café. Riuscirà a servire i tavoli, oppure esploderà prima?