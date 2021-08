My Hero Academia: Deku e Bakugo hanno una debolezza in comune, scopriamo quale

Essere dei Pro Heroes non significa solamente fermare qualsiasi crimine in corso e gettarsi a capofitto nelle situazioni più pericolose. Un vero eroe professionista sa bene che per svolgere il suo mestiere al meglio delle possibilità deve ingraziarsi i cittadini. Questa, è una grave lacuna dei due protagonisti principali di My Hero Academia.

Costruire e mantenere un'immagine pubblica positiva è essenziale per diventare dei Pro Heroes professionisti. Questo aspetto viene evidenziato sin dall'alba dell'opera. Abbiamo visto ad esempio una novizia Mount Lady ingraziarsi i cittadini, divenendo subito una delle eroine più apprezzate della società.

Attraverso interviste, apparizioni pubbliche e comparse televisive, i cittadini imparano a riconoscere i propri eroi professionisti e riescono a riporre maggiore fiducia in loro. Per raggiungere le proprie ambizioni, dunque, gli aspiranti eroi del Liceo Yuei devono tener conto anche di questo aspetto.

Per studenti come Yaoyorozu, Ashido e Kirishima questo è un problema di poco conto; discorso diverso, invece, per Deku e Bakugo. I due giovani eroi, seppur in maniera diversa, hanno diversi problemi con i mass media.

In My Hero Academia 5x13 viene sottolineato come sia Midoriya che Katsuki abbiano parecchia difficoltà nell'ingraziarsi il pubblico. Il primo per la sua timidezza, mentre il secondo per la sua naturale aggressività. Ma se i due vogliono raggiungere e superare All Might, allora devono assolutamente migliorare questo loro debole.

Quando nel corso della puntata Mount Lady tiene una lezione per esercitarsi con i media, Deku si blocca, suda freddo e balbetta parole incomprensibili. Bakugo, d'altra parte, si dimostra arrogante e spavaldo, urla e insulta i suoi compagni di classe.



I due, consapevoli di questa loro pecca, dovrebbero apprendere i segreti di All Might, che anche davanti alle telecamere è stato il numero uno. Nel frattempo, ecco un esplosivo cosplay della mamma di uno dei personaggi di My Hero Academia.