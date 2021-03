My Hero Academia: Deku, Bakugo e Shoto si uniscono contro i villain in questa figure

Quale modo migliore per sopprimere l'attesa della quinta stagione di My Hero Academia se non facendo acquisti compulsivi? Questa magnifica statua da collezione, però, potrebbe risultare un po' troppo costosa. Parliamo infatti di oltre duemila euro, ma vi assicuriamo che li vale fino all'ultimo centesimo.

La nuova figure realizzata da Prime 1 Studio rappresenta i tre più forti studenti della Classe 1-A dello U.A. Highschool, ossia Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki. Nel corso della quinta stagione di My Hero Academia, che debutterà il 27 marzo con un episodio originale, il trio dovrà affrontare nuovi pericoli. Tuttavia, prima di ciò, ad attenderli vi sarà un duro confronto con la Classe 1-B.

Al centro della statua troviamo Deku in modalità One For All Full Cowl, il quale con un balzo e il pugno serrato è pronto ad atterrare qualsiasi villain con un solo colpo. Alla sua destra vi è Shoto Todoroki, che come suo solito parte all'attacco dando precedenza al Quirk di ghiaccio. Alla sinistra di Midoriya, infine, troviamo un rabbioso Bakugo intento a colpire i nemici con lo Stun Granade.

Questo pezzo da collezione presenta dei dettagli a dir poco magnifici, come ad esempio la statua di All Might alle spalle dei tre protagonisti. Il prezzo, tuttavia, potrebbe scoraggiare anche gli appassionati più facoltosi. Il prezzo di partenza è di 2049 euro, arrivando ai 2249 euro della Deluxe Edition, particolare versione che include tre teste interscambiabili. Che ve ne pare? Si tratta di un sogno proibito?

Nel frattempo, l'autore Kohei Horikoshi festeggia l'imminente messa in onda di My Hero Academia 5 con una fantastica illustrazione. Inoltre, il sito ufficiale di My Hero Academia regala cinque sfondi per le chiamate Zoom. Correte a scaricarli!