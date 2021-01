My Hero Academia: Deku, Bakugo e Todoroki diventano pugili nel nuovo sketch ufficiale

Deku, Bakugo e Todoroki, i tre moschettieri di My Hero Academia, sono i protagonisti dell'ultimo sketch a colori di Yoshihiko Umakoshi, character designer delle serie anime e responsabile delle animazioni di My Hero Academia: Two Heores e Heroes Rising. L'illustrazione ha conquistato anche Kohei Horikoshi, autore del manga, che l'ha ricondivisa sui social.

Il disegno, visibile in calce, mostra Bakugo a petto nudo all'angolo di un ring, con indosso i propri guantoni da combattimento e pronto allo scontro. Todoroki e Deku ricoprono invece il ruolo di coach, e li possiamo vedere mentre consigliano all'aspirante eroe come mettere KO l'avversario. L'immagine è stata premiata dai fan con oltre 70.000 mi piace, anche se vedere il retweet di Horikoshi sarà sicuramente stato un premio sufficiente per Umakoshi.

L'immagine purtroppo non presenta collegamenti con il terzo film di My Hero Academia, Three Musketeers, escludendo ovviamente la presenza dei suoi tre protagonisti. Nel tweet, infatti, Umakoshi ha scritto: "Il nostro è un lavoro duro, ma faremo del nostro meglio anche quest'anno". Lo sketch è quindi una metafora, con Bakugo pronto ad affrontare le nuove sfide che attendono il team nel 2021.

In attesa di scoprire nuove informazioni sulle pellicola, comunque, vi ricordiamo che la quinta stagione di My Hero Academia debutterà presto, e che a partire dal 24 febbraio potrete acquistare l'home video della terza stagione, finalmente doppiata in italiano.