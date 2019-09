My Hero Academia: Deku, Bakugo e Todoroki sono sulla prima pagina di Newtype Magazine!

Continua la febbre da My Hero Academia, visto anche l'imminente debutto dell'attesissima quarta stagione. La crescente fama del media, ormai popolare in tutto il mondo, ha convinto il magazine giapponese Newtype a dedicare la copertina ai tre personaggi più amati dell'opera: Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki.

Per chi non lo sapesse, Newtype è una rivista di Kadokawa fondata nel 1985 e pubblicata a cadenza mensile in Giappone. Il successo del magazine, dovuto soprattutto agli articoli di approfondimento dedicati ad anime e manga, ha permesso la creazione di due edizioni alternative, in vendita in Corea (Newtype Korea) e negli Stati Uniti (Newtype USA).

I tre aspiranti eroi di My Hero Academia, oltre ad essere ormai conosciuti in tutto il mondo, vantano la permanenza fissa nei primi 3 posti della classifica dei "Personaggi di Boku no Hero più popolari". Negli otto sondaggi redatti tra Giappone e America, Midoriya ha occupato il primo posto solo nel primo di entrambe le Nazioni, mentre Bakugo ha preso la testa della classifica nei successivi sei. Il terzo posto è rimasto saldamente nelle mani di Shoto Todoroki.

Vi ricordiamo che My Hero Academia, la serie di Studio Bones tratta dal manga di Kohei Horikoshi, debutterà il prossimo 12 ottobre con la sua quarta stagione e proseguirà per 25 episodi. Recentemente è stato condiviso il secondo trailer ufficiale dell'anime, dove è stata mostrata la nuova opening curata dai BLUE ENCOUNT.