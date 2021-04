My Hero Academia: Deku, Bakugo e Todoroki protagonisti di una costosissima statua da $2000

Prime 1 Studio ha recentemente aperto i preordini per la statuetta a tema My Hero Academia più costosa mai realizzata, un pezzo da collezione con protagonisti Midoriya, Bakugo e Todoroki acquistabile per la modica cifra di $2.000, un prezzo che pochissimi fan si potranno permettere.

Il prodotto, il cui design era stato vittima di un leak qualche settimana fa, fa parte della Ultimate Premium Masterline di Prime 1 Studio, una linea per collezionisti dove vengono proposti solamente collezionabili di altissima qualità, con prezzi variabili da 300 a 2.000 dollari. La statuetta è in scala 1:4 ed è disponibile in due versioni: Standard da $1.800 (classica, con i tre eroi mentre usano i loro rispettivi attacchi speciali) e DX Bonus da $2.000 (quattro teste interscambiabili per Deku e tre per gli altri due eroi). Il prodotto è originale, licenziato Shueisha, e le spedizioni partiranno da giugno 2022.

La statuetta è disponibile anche Italia e per garantirsene una è sufficiente versare la quota base di 200 dollari (€170) e il resto una volta che il pezzo verrà ufficialmente spedito. Prime 1 Studio ha deciso di dedicare la nuova statuetta ai tre eroi per festeggiare l'uscita di My Hero Academia: World Hero Mission.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che la quinta stagione di My Hero Academia ha recentemente ripreso la trasmissione, e che i nuovi episodi dell'anime saranno disponibili in simulcast su Crunchyroll Italia tutti i sabati pomeriggio.