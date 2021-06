My Hero Academia: Deku e Bakugo tornano bambini in questo tenero artwork ufficiale

Nel corso di My Hero Academia, il rapporto tra Midoriya e Bakugo ha subito una contorta evoluzione. Amici sin dall'infanzia, i due interruppero i rapporti quando, il piccolo Izuku, privo di Quirk, affermò di voler diventare come All Might. Una vera e propria sfida per Katsuki, che puntava anch'esso a superare il suo Hero preferito.

Nonostante i due si fossero allontanati, Midoriya si dimostrò sempre gentile e sincero nei confronti di Bakugo, correndo persino in suo soccorso quando finì in una pozza d'acqua. D'altra parte, però, il biondo ed esplosivo aspirante eroe rese la vita di Deku un inferno in terra. Izuku, infatti, fu da lui bullizzato per tutta l'adolescenza.

Tuttavia, da quando i due sono entrati nel corso eroi del Liceo Yuei e sono diventati compagni di classe, lentamente si sono riavvicinati. Bakugo è l'unico, oltre ad All Might, a conoscere il segreto del One For All.

Il rispetto tra i due, nonostante il carattere scontroso di Katsuki, è tangibile. Ad esempio, recentemente Bakugo ha spronato Deku a controllare il nuovo potere manifestatosi nel One For All attraverso un'intensa sessione d'allenamento.

L'artista di My Hero Academia Yoshinori, uno degli assistenti di Kohei Horikoshi, ha realizzato due nuovi sketch che ci riportano alla prima infanzia dei due protagonisti. Nella prima illustrazione, i due bambini riposano davanti alla TV, mentre nella seconda, ormai cresciuti, schiacciano un pisolino dopo l'addestramento.



Cosa ne pensate di questi due artwork e del rapporto in continua evoluzione tra Deku e Bakugo?