My Hero Academia: Deku e Bakugo viaggeranno nel passato per incontrare All Might?

My Hero Academia è vicino alla fine, con i protagonisti impegnati nell'ultima, grande battaglia contro gli antagonisti. Ma che cosa succederà nei capitoli conclusivi della storia? Immaginiamo una situazione fittizia attraverso una fanart di My Hero Academia.

La serie manga vede Izuku Midoriya contrapporsi a Tomura Shigaraki, finalmente libero dal controllo mentale di All For One. Bakugo è ormai fuori dai giochi, così come Toshinori Yagi, ormai privato del suo Quirk e incapace di prestare aiuto ai suoi studenti. Che ruolo giocherà All Might nel finale di My Hero Academia? Una teoria dei viaggi del tempo vuole che l'ex Simbolo della Pace possa tornare a rivestire un ruolo di rilievo.

In una fanart realizzata dall'utente @Trevoshere che immagina come potrebbe procedere la trama, Deku riesce a trovare un modo per porre fine all'eterna lotta contro All For One. Sfruttando una distorsione del Quirk di Kurogiri, Midoriya e Bakugo riuscirebbero a tornare indietro nel tempo fino a incontrare un giovane All Might nel suo prime.

In questa linea temporale alternativa, la collaborazione tra All Might Young Age, Deku e Dynamight riuscirebbero a mettere fine al dominio di All For One ancor prima che Tenko Shimura venga preso sotto l'ala protettiva del Re del Male. Come afferma lo stesso autore della fanart, tuttavia, riscrivere il passato è un qualcosa di molto pericoloso. Cosa ne pensate di questo scenario ipotetico?