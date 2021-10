My Hero Academia: Deku Black diventa una statuetta ufficiale, la potenza oscura dell'eroe

L'ultimo arco di My Hero Academia non è stato semplice per nessuno. Gli sforzi fisici e psicologici hanno pesato sia sui civili che sugli eroi, oltre che sugli aspiranti tali. La trasformazione avvenuta in Deku, in particolare quella vista in alcune pagine, non è stata però seconda a nessuno.

C'è voluto l'intervento di tutti i suoi compagni di classe, dal primo all'ultimo, per fermarlo in una dura schermaglia al Ground Zero di Kamino. In questo modo, il protagonista di My Hero Academia ha perso la sua maschera diventata quasi un simbolo di criminalità che di eroismo e pace, rivelando il suo vero volto in lacrime e stremato. Tuttavia Weekly Shonen Jump ha deciso di far tornare quella versione di Deku oscuro che è stato molto amato dai fan.

Il prossimo numero di Jump GIGA, rivista collaterale e a cadenza irregolare sulla quale la redazione di Shueisha prepara oneshot e contenuti extra delle sue serie più famose, non conterrà solo i poster di My Hero Academia. Sarà infatti presente una riproduzione ufficiale, una statuetta di Deku Black, ovvero quel Deku con il costume oscuro visto in una delle pagine di My Hero Academia. Con l'advertising disponibile in basso, Shueisha ha mostrato anche i colori della riproduzione, ovviamente molto scuri, tra grigio e nero, oltre qualche lampo verde dagli occhi.