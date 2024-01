My Hero Academia, oltre Deku: chi altro avrebbe meritato l'eredità del One For All?

Il One For All è indiscutibilmente uno dei Quirk più potenti della serie di My Hero Academia e prima di Izuku Midoriya è stato posseduto da persone ed eroi altrettanto meritevoli di usare una capacità del genere ma anche di portare sulle loro spalle un inevitabile fardello come questo. Ma chi, oltre a Deku, sarebbe stato in grado di riceverlo?

Tutti sappiamo l’incipit della storia: col fisico provato dall’utilizzo eccessivo del One For All, l’eroe numero 1, simbolo di pace, All Might decreta come suo erede il giovane Deku, nato senza Quirk come lui. Esistono però Heroes, della nuova e della precedente generazione, che avrebbero svolto un lavoro eccellente se avessero ereditato il One For All al posto di Deku. Vediamoli in questa top 5.

In fondo troviamo Taishiro Toyomitsu, Pro Hero conosciuto col nome di BMI Hero: Fat Gum, dimostratosi un talentuoso combattente sia dal punto di vista offensivo che difensivo durante l’arco della Shie Hassaikai, ma soprattutto un alleato sul cui fare sempre affidamento per la sua incredibile lealtà. Passiamo a un esponente del Grande Trio della Yuei: Tamaki Amajiki conosciuto col nome da Hero Suneater, e uno dei simboli dell’eroismo più puro della nuova generazione, caratterizzato da un Quirk col quale riesce ad adattarsi ad ogni situazione. Questo unito alla sua incredibile determinazione, spinge Tamaki a migliorare costantemente.

In terza posizione troviamo invece uno studente del passato, Oboro Shirakumo, Loud Cloud, un caro amico di Shota Aizawa e Hizashi Yamada. Considerato uno dei più promettenti della sua generazione, Oboro era gentile con tutti, e ciò unito al suo altruismo lo avrebbe reso perfetto per ereditare il One For All. La medaglia d’argento va a Nejire Hado, seconda esponente del Grande Trio della Yuei, sempre pronta in ogni situazione, anche le più complicate, con un’ottima strategia e a sfruttare l’elettrificante potenza del suo Quirk. La costanza e la determinazione con cui agisce la rendono uno dei migliori ipotetici utilizzatori del One For All.

Infine, senza grandi sorprese, arriviamo al più meritevole erede del One For All tra gli Heroes conosciuti: Mirio Togata, la stella della Yuei, anch’esso parte del Grande Trio dell’accademia. Conosciuto anche come Lemillion, Togata ha seguito un percorso di addestramento molto particolare, che lo ha reso uno dei più promettenti eroi del Giappone, e anche se privato del suo potere, ha dimostrato che il vero eroismo si ritrova in un incrollabile senso di giustizia e un cuore puro.

Per concludere, ecco le ipotesi su quanto leggeremo nel capitolo 412 di My Hero Academia, e vi lasciamo scoprire il segreto delle scene d’azione presenti nella serie.