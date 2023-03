My Hero Academia: Deku come Harry Potter nell'inedito disegno dell'assistente Noguchi

L’inarrestabile successo di Hogwarts Legacy, action RPG open world sviluppato da Avalanche Software, ha riportato sotto i riflettori l’universo di Harry Potter. Il magico mondo ideato da J.K. Rowling è stato anche soggetto di un simpatico crossover firmato da uno degli assistenti di Horikoshi di My Hero Academia, con la partecipazione di Deku.

Considerato il contesto scolastico non è difficile immaginare quale potrebbe essere un punto d’incontro tra le due opere, e spesso, nel corso degli anni, i fan si sono cimentati in simpatici crossover, immaginando anche le case di appartenenza dei vari Heroes conosciuti. Stavolta però, Noguchi, uno degli assistenti di Kohei Horikoshi più attivi sui social, ha deciso di unire i due protagonisti.

Izuku Midoriya viene mostrato con dei giganteschi occhiali da vista, in un design semplice che richiama Harry, con una lunga tunica nera, mentre guarda con occhi sognanti una ciambella fatta levitare da una timida Ochaco. Sullo sfondo si nota l’ambientazione: la Sala Grande di Hogwarts, dove centinaia di studenti si riuniscono ogni giorno. Alle spalle dei due protagonisti è presente un Bakugo visivamente scocciato e pronto ad esplodere come suo solito, e altri compagni di Deku.

Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio e crossover tra My Hero Academia e Harry Potter? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Prima di salutarci, ricordiamo che Horikoshi ha celebrato il debutto di Lady Nagant nell’anime con un artwork , e vi lasciamo agli spoiler completi sul capitolo 382 di My Hero Academia, in uscita domenica 5 marzo 2023 su MangaPlus