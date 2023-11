My Hero Academia: Deku come Iron Man in questa fan art

In My Hero Academia, oltre ai classici ragazzi dotati di superpoteri potenti e interessanti, ci sono anche numerosi scienziati che si occupano di migliorare le prestazioni in campo degli eroi. Nella seconda stagione dell'anime abbiamo conosciuto Hatsume Mei, una studentessa del Dipartimento di Supporto della Yuuei, appassionata di tecnologia.

Allo stesso tempo, nel film anime di My Hero Academia, intitolato Two Heroes, abbiamo fatto la conoscenza di un amico di vecchia data di All Might, lo statunitense David Shield, e sua figlia Melissa Shield, due talentuosi scienziati che si occupano di potenziare i quirk degli eroi attraverso accessori iper-tecnologici.

Questi tre personaggi, dunque, hanno in comune il loro essere utili per la società degli eroi attraverso degli ausili meccanici per i giovani eroi o professionisti che siano. Anche se abbiamo visto spesso i ragazzi della 1-A indossare dei gadget tecnologici nei loro costumi, nessuno ha mai indossato una vera e propria armatura.

Come Iron Man della Marvel, anche i nostri eroi potrebbero potenziare le loro unicità con una tuta super tecnologica. Partendo da quest'idea, un fan su Twitter ha voluto immaginare Deku in versione "Armored".



Uno dei particolari più interessanti di questa fan-art è il fatto che l'armatura di Midoriya somiglia moltissimo ad una versione in verde di All Might. E a voi, piacerebbe se i nostri amati eroi indossassero delle tute tecnologiche? Visto il talento dei personaggi citati precedentemente, potrebbe accadere molto presto.