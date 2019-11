My Hero Academia: Deku come non lo avete mai visto in una fan art di genere

E dopo l'interessante upgrade del costume di Deku immaginato da un fan e la fan art di Dua Lipa come studente del U.A., torniamo per mostrarvi un nuovissimo artwork realizzato da un fan su Izuku di My Hero Academia.

Il disegno in questione ritrae il protagonista della ormai famosissima serie animata, tratta dal manga di Kōhei Horikoshi, nella sua versione da eroe, col costume verde e le scarpe rosse, però non nell'aspetto canonico. Infatti, Keren_R, che ha condiviso su Reddit e realizzato tale fan art, ha voluto regalarci una variante di Deku al femminile. Non limitandosi soltanto a cambiarne le caratteristiche fisiche, ma adattando anche il vestito dell'apprendista eroe in ogni sua parte.

Come potete vedere dall'immagine presente in calce all'articolo, questa versione di Deku al femminile, è stata pensata con i capelli lunghi fin sotto le spalle, guanti alti a coprire tutto l'avambraccio, scollatura sul petto, pantaloncini corti e due paia di tacchi vertiginosi di un fiammante rosso. I colori, invece, hanno mantenuto, per ogni parte del costume, le tonalità originali pensate e ideata dal maestro Horikoshi.

Non è la prima volta che, tra cosplay e fan art, gli appassionati si sbizzarriscono a realizzare varianti dei loro personaggi preferiti nel sesso opposto all'originale.

My Hero Academia è attualmente giunto alla quarta stagione, in corso proprio in questo periodo in Giappone e trasmessa nel nostro paese in simulcast sulla piattaforma streaming VVVVID, mentre il manga è al volume 24 e ha raggiunto il capitolo 248.

Voi cosa ne pensate di questa variante di Deku al femminile? Fatecelo sapere nei commenti.