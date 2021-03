My Hero Academia: Deku e compagni appaiono in stile fantasy in uno splendido artwork

Manca davvero poco al ritorno di Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo, Shoto Todoroki e gli altri studenti della Classe 1-A con la quinta stagione di My Hero Academia, e la community sembra essere impaziente, anche per quanto riguarda la terza pellicola dell'opera di Horikoshi, e per questo gli animatori hanno deciso di pubblicare uno artwork speciale.

Come potete vedere infatti dal post riportato in calce alla notizia, e condiviso su Twitter da @Color_Division, l'illustrazione in questione ha mostrato per la prima volta il design di alcuni personaggi mai apparsi prima nell'universo AU, una dimensione fantasy alternativa apparsa anche in alcune ending della trasposizione animata.

Oltre naturalmente all'attenzione posta per gli studenti come Deku, Bakugo, Shoto e Momo, a fare la loro apparizione nel tradizionale stile fantasy con mantelli, gigantesche spade, nello specifico quella del protagonista che sembra avere qualcosa in comunque con la Spada Potens di Cloud Strife, e vestiti alquanto particolari, troviamo All Might, Beast Jeanist, Endeavor e Hawks. La popolarità dell'universo Fantasy AU è cresciuta nel corso degli anni, e magari potrebbe essere sviluppato e approfondito in futuro con un OVA oppure un capitolo one shot.

Ricordiamo che Deku, Bakugo e Shoto sono i protagonisti di una magnifica figure, e vi lasciamo allo sketch di Horikoshi per celebrare l'imminente quinta stagione.