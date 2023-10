My Hero Academia: Deku e compagni come in Yu-Gi-Oh nel nuovo OAV ufficiale

Ad agosto 2023 Bones e Shueisha avevano confermato l’arrivo di un nuovo episodio speciale di My Hero Academia. Un OAV in cui Izuku Midoriya e i suoi compagni della classe 1-A avrebbero deciso di affrontare altri studenti ad un gioco di carte del tutto originale. In vista dell’uscita dell’OAV, lo studio ha mostrato alcune immagini in anteprima.

Intitolato My Hero Academia: UA Heroes Battle l’episodio porrà Deku e i suoi amici contro Mirio Togata, uno dei migliori tre studenti dell’accademia, ma anziché incentrarsi su uno scontro puramente fisico e costruito attorno alle singole abilità di ogni personaggio, si tratterà di una battaglia a carte. Prendendo spunto da alcuni degli anime più famosi riguardanti giochi di carte collezionabili, come Yu-Gi-Oh, la puntata in questione sarà un omaggio prezioso a tutti gli appassionati di TCG, e, ovviamente non mancheranno riferimenti diretti all’opera del compianto Kazuki Takahashi.

Come potete infatti vedere dalle immagini in anteprima diffuse tramite il post riportato in calce, Bakugo si prepara a usare una carta con la stessa energia esplosiva di Seto Kaiba, possessore di diverse carte Drago Bianco Occhi Blu, uno dei simboli per eccellenza di Yu-Gi-Oh, ma le somiglianze non finiscono qui. Infatti, gli autori dell’OAV hanno deciso di apportare delle modifiche anche all’estetica e al design dei personaggi, rappresentandoli con i tipici occhioni giganti degli anime dei primi anni 2000, e che hanno costituito anche un tratto distintivo proprio della prima serie animata di Yu-Gi-Oh.

Cosa ne pensate del nuovo OAV da queste premesse e anticipazioni? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, ecco un nuovo poster dedicato a Lady Nagant, e ai consigli del presidente di Bones sulla gestione di uno studio d’animazione.