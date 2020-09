My Hero Academia: Deku e compagni diventano pirati in un epico crossover con ONE PIECE

My Hero Academia è sicuramente uno dei migliori shonen moderni, ed in attesa dell'arrivo della quinta stagione dell'anime i fan le stanno davvero inventando tutte pur di tenersi impegnati. A tal proposito, un utente Reddit è recentemente diventato virale realizzando un'epica fan art ritraente Deku e compagni nei panni dei protagonisti di ONE PIECE.

In calce potete dare un'occhiata alla fantastica illustrazione, già condivisa da diversi siti di informazione occidentale a tema anime. Come potete vedere, Deku ha assunto le sembianze di Rufy, mentre il resto della ciurma ha indossato i panni dei vari componenti del party. Il ritratto è valso all'autore più di 8.000 upvote nel subreddit ufficiale dedicato all'opera di Kohei Horikoshi.

My Hero Academia è considerato da molti come "il successore di ONE PIECE e Dragon Ball", e considerando che al momento il protagonista si trova ancora al primo anno scolastico (con quasi 300 capitoli pubblicati) è possibile che l'opera riesca a raggiungere i due colossi, per lo meno sul fronte della longevità della storia. Anche sul fronte qualitativo My Hero Academia non ha, al momento, nulla da rimproverarsi, ma mantenere l'asticella alta per così tanti anni sarà sicuramente complesso.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che il prossimo capitolo del manga di My Hero Academia, il numero 285, debutterà domenica prossima alle 18:00 su MangaPlus.