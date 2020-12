My Hero Academia: Deku e compagni si mostrano nella nuova key visual della quinta stagione

Da diversi mesi ormai, gli appassionati dell'opera di Kohei Horikoshi stanno aspettando di vedere il seguito delle avventure di Izuku Midoriya e degli altri studenti del Liceo Yuei con la quinta stagione dell'anime My Hero Academia, che stando a quanto annunciato di recente debutterà prima del previsto, sempre nella stagione primaverile.

Mentre il manga prosegue con un ritmo serrato, e sta portando ad interessanti sviluppi riguardanti il destino della Hero Society e l'ascesa di alcuni Villain rimasti finora nell'ombra, la quarta stagione di My Hero Academia ci ha lasciato con eventi importanti, come la rivalsa di Endeavor a Pro Hero Numero 1, la minaccia sventata di Overhaul e dei suoi sottoposti, e anche l'inevitabile evoluzione del personaggio di Deku, che ha acquisito una maggiore padronanza del Quirk One For All.

Oltre al trailer diffuso di recente, che ha confermato la data d'uscita, ovvero il 27 marzo 2021, Studio Bones ha voluto rendere meno pesante l'attesa della quinta stagione pubblicando la nuova key viisual, che potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, condiviso su Twitter dall'utente @WSJ_manga. Midoriya naturalmente si trova al centro, circondato dai suoi compagni tutti pronti ad entrare in battaglia con i loro Quirk.

