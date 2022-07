My Hero Academia: Deku e i suoi compagni tornano bambini negli sketch di Yoshinori

My Hero Academia è ormai proiettata verso il gran finale. Con gli ultimi capitoli Kohei Horikoshi ha dimostrato di voler concludere alcune delle sottotrame più discusse, e mentre prosegue la dura battaglia contro All For One, uno dei suoi assistenti è tornato a condividere con la community degli sketch dedicati agli Heroes protagonisti.

Attualmente la narrazione si sta concentrando sull’acceso confronto tra Endeavor, Hawks, Tsukuyomi e Kyoka contro All For One, che nonostante il devastante attacco subito dal Numero Uno sembra avere ancora un asso nella manica piuttosto inquietante. Tuttavia, Yoshinori, che da qualche mese ormai realizza degli sketch inerenti alla serie per poi condividerli sui social, è tornato a disegnare Deku, Bakugo e gli altri studenti della classe 1-A ma quando erano ancora dei bambini.

Nei due post riportati in fondo alla pagina, Yoshinori ha prima mostrato i personaggi come se stessero passando un pomeriggio insieme all’aperto, col sole alto nel cielo, per poi realizzare un’inedita versione dei tre moschettieri, Deku, Bakugo e Shoto, con i rispettivi costumi ma da bambini. Diteci come di consueto cosa ne pensate di questi simpatici sketch nei commenti. Per concludere vi lasciamo agli spoiler del capitolo 359 di My Hero Academia, in arrivo domenica 10 luglio 2022 su Manga Plus.