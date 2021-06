My Hero Academia: Deku conquista Twitter, ecco cosa sta accadendo sul social media

Che My Hero Academia stia attraversando il suo periodo migliore non è certamente un segreto. L'opera di Kohei Horikoshi è attualmente impegnata con la trasmissione della Stagione 5 dell'anime, a cui farà seguito la terza pellicola animata. Il manga, poi, sta portando i lettori in una saga dai toni decisamente inaspettati.

Dunque, attualmente My Hero Academia è sulla bocca di tutti. Quel che potreste non sapere, però, è che Izuku Midoriya ha appena conquistato il mondo di Twitter.

Digitando l'hashtag "#ヒロトラ", un piccolo Deku comparirà improvvisamente per accompagnare il cinguettio. Questa emote speciale, che raffigura il volto del giovane erede di All Might, è stata creata per celebrare un importante traguardo raggiunto da My Hero Academia: Ultra Impact. Sebbene sia uscito solamente di recente, il gioco mobile ha infatti toccato quota un milione di download.

Se volete festeggiare anche voi questo avvenimento, o se più semplicemente avete voglia di vedere un piccolo Midoriya nei vostri Tweet, vi basterà digitare l'hashtag riportato in precedenza. Avevate già notato questo piccolo dettaglio su Twitter? Quale altro eroe meriterebbe la proprio emoji su Twitter? Il sorriso smagliante di All Might è sicuramente una proposta appetibile.

Nel frattempo, i fan si sono scatenati per l'episodio 13 di My Hero Academia. Deku, Shoto e Bakugo a lezione dal Number One Hero nella preview di My Hero Academia 5x14.