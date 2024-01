My Hero Academia, Deku è ancora convinto di voler salvare Shigaraki?

Nonostante tutte le malefatte del pericoloso Shigaraki Tomura, Midoriya Izuku aveva rivelato di voler salvare il villain e permettergli di redimersi. Ora che i due si ritrovano faccia a faccia nel capitolo 411 di My Hero Academia, il cliffhanger finale ha svelato ciò che Deku intende fare con la sua nemesi.

Il piano distruttivo di Shigaraki in My Hero Academia non si limita a Deku e agli altri eroi, bensì prevede la devastazione dell'intero Giappone, attraverso un singolo tocco con il suo quirk "Decadimento" al Monte Fuji. Colpendo il vulcano, il crollo sarà tale da devastare tutta la nazione. Shigaraki Tomura ha dato ancora una volta dimostrazione della sua immensa malvagità, ereditata dall'altrettanto temibile All For One.

Nonostante ciò, Deku ha ancora intenzione di salvare Tomura dal suo stesso piano di distruzione. Ricordando le parole di Ochaco Uraraka, che in passato ha chiesto un trattamento umano per Himiko Toga, Izuku Midoriya utilizza questo insegnamento anche nei confronti del suo più grande nemico.

Deku è fermamente convinto del fatto che Shigaraki non abbia davvero intenzione di distruggere il Giappone, ma che il suo piano sia frutto della corruzione che la sua anima ha ricevuto sin da bambino. Le difficile infanzia del villain, partendo dal violento padre biologico, passando dal trauma nel vedere la sua famiglia morire per propria mano, fino all'adozione da parte del malvagio All For One, hanno portato a plasmare la sua personalità.

Alla fine del capitolo 411 di My Hero Academia, Deku persiste nella sua convinzione che ci sia ancora un lato umano in Tomura, nonostante la sua apparente dedizione alla devastazione totale della nazione.