My Hero Academia: Deku è davvero in grado di fermare il villain più forte della serie?

Il capitolo 270 di My Hero Academia ha anticipato l'arrivo di un nuovo, temibile villain. Il risveglio dell'antagonista più forte di tutti potrebbe avvenire molto presto e un pensiero fisso ronza nella testa dei fan: come può Deku, unico possessore di One For All, sconfiggere un essere tanto potente quando ancora non riesce a battere Bakugo?

Il manga di My Hero Academia sta lentamente raggiungendo il suo climax, e non è ancora chiaro se l'anticipatissimo scontro tra Tomura Shigaraki e Izuku Midoriya, eredi dei due Quirk più forti della serie, avverrà nel prossimo arco narrativo o se bisognerà attendere ancora qualche anno. Qual è la situazione attuale?

Tomura Shigaraki è prossimo a ereditare il potere supremo, e nel momento esatto in cui si risveglierà il vantaggio degli eroi sparirà definitivamente. Secondo quanto rivelato dall'autore Kohei Horikoshi in un inaspettato colpo di scena, il villain All For One avrebbe previsto la sua sconfitta nello scontro con All Might e di conseguenza avrebbe deciso di duplicare il suo Quirk, tenendo la copia per sé e cedendo il potere originale a Shigaraki. Il Dottor Kyudai Garaki ha inserito il Quirk nel corpo del leader dell'Unione dei Villain, e il risveglio dello stesso difficilmente sarà una buona notizia per i Pro Heroes.

Izuku Midroiya, d'altro canto, è attualmente in grado di utilizzare One For All al 20% senza che le sue ossa si rompano. Oltre ad aver espanso notevolmente il suo arsenale con l'originalissimo Full Cowl e con il neo-introdotto Quirk Blackwhip, il protagonista dovrebbe poter contare su altri sette poteri nascosti, tra cui la capacità di levitare in aria (abilità originale di Nana Shimura). Nonostante i miglioramenti Deku non è ancora in grado di battere Bakugo, non ha raggiunto la forza di All Might e, presumibilmente, perderebbe uno scontro con tutti i Pro Heroes presenti in Top 10.

Nella situazione attuale, Endeavor, Mirko, President Mic, Hawk e quasi tutti gli altri eroi coinvolti nel raid non sembrano in grado di sconfiggere i Nomu, gli esseri artificiali creati dal Dottor Garaki per poter contenere molteplici Quirk. Sconfiggere Shigaraki senza il potere di One For All è praticamente impossibile, ed il protagonista non sembra attualmente in grado di vincere uno scontro di questa portata.

E voi cosa ne pensate? Midroiya dovrà intensificare il suoi allenamenti per sconfiggere la sua nemesi? O Shigaraki verrà fermato da qualcun altro? Fateci sapere le vostre previsioni lasciando un commento nel riquadro sottostante!