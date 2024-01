My Hero Academia, Deku sta per ereditare un nuovo potere?

Atteso per il 22 gennaio 2024, il capitolo 412 diMy Hero Academia sta già facendo parlare di sé a causa degli spoiler. Considerati i dettagli svelati su quanto leggeremo, e il modo in cui Horikoshi ha deciso di chiudere lo scorso appuntamento, il capitolo in uscita potrebbe essere uno dei più emozionanti dell’intera serie. Occhio agli spoiler.

La tavola finale del capitolo 411 ha preannunciato l’ennesimo confronto tra Deku e Shigaraki, con il Villain pronto a scatenare un vero e proprio cataclisma il gigantesco Monte Fuji, e col protagonista disposto a tutto pur di salvare la parte umana nascosta dietro a quegli strati di caos e malvagità, come ha cercato di fare Uraraka con Toga.

In realtà, nel capitolo 412, si scoprirà che Deku è mosso da un’incrollabile volontà di aiutare gli altri, e salvarli persino da sé stessi. Mentre le vestigia continuano a discutere sul da farsi, una presenza si intromette nella loro dimensione. Si tratta di Star and Stripe l’eroica numero uno degli Stati Uniti d’America uccisa da Shigaraki durante il suo brevissimo arco narrativo.

Tale ritorno, unito al fatto che Kudou chiede a Deku di abbandonare il One For All, fa supporre che il protagonista otterrà un nuovo potere per contrastare Shigaraki e cercare di salvarlo in maniera definitiva. E quale miglior Quirk se non quello che è quasi riuscito a fermare il Villain? Midoriya potrebbe infatti ricevere il New Order di Star and Stripe, o una sua variante potenziata visti i poteri già sviluppati e padroneggiati da lui stesso.

Ancora una volta le vestigia di un grande eroe hanno spianato la strada a Deku, e il breve flashback sul finire del capitolo 412, in cui All Might dice al piccolo Midoriya di poter diventare un eroe come lui, sembra confermare il debutto di un nuovo Quirk. Sarebbe perfetta come evoluzione dell’arco del personaggio di Deku, destinato ad essere il miglior Hero di sempre, come ammette nel primo capitolo, e magari ad avere un potere paragonabile all’iconico One For All.

In conclusione, ecco cosa rappresenta il sorriso per All Might. Diteci cosa vi aspettate dallo scontro tra Midoriya e Shigaraki e dal nuovo potere di Deku nei commenti.