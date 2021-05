My Hero Academia: Deku ed Eri diventano due Villain in stile sci-fi grazie ad una fanart

Per quanto la storia di My Hero Academia sia essenzialmente legata al percorso che ha portato Izuku Midoriya dall'essere un giovane studente senza Quirk ad un grande Hero, nell'opera di Kohei Horikoshi non mancano momenti pericolosi, profondamente cupi e oscuri, che hanno parzialmente influenzato un appassionato, autore di una spettacolare fanart.

Uno dei temi centrali dell'opera è il continuo confronto tra bene e male che si può ritrovare oltre che nel corso delle diverse saghe e durante la crescita del protagonista, anche in alcuni dettagli narrativi, basti pensare alla medesima derivazione dei Quirk One For All e All For One. Per questo motivo sembra assurdo immaginare Deku come un Villain, tuttavia un talentuoso appassionato della serie ci è riuscito, e con uno stile a dir poco futuristico.

Stiamo parlando della strepitosa illustrazione che potete vedere nel post in calce, condiviso da @ryuutoshi2 su Reddit, che ritrae Midoriya e la piccola Eri come se fossero dei Villain in un'ambientazione futuristica, probabilmente distopica, con dei design totalmente diversi dagli originali, molto simili a dei cyborg vista la tecnologia rappresentata e i numeri presenti sulla maschera di Eri e sotto l'occhio destro di Deku. Fateci sapere cosa pensate di questo particolare what if di My Hero Academia con un commento qui sotto.

