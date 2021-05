My Hero Academia: Deku diventa un'eroina nel cosplay di akrcos

Da ormai diversi anni My Hero Academia regge sulle sue spalle, insieme a ONE PIECE, il peso dei titoli di punta di Weekly Shonen Jump. Attualmente il gioiellino di Kohei Horikoshi è entrato nella saga finale del manga, mentre la controparte animata sta adattando gli eventi dell'arco narrativo dell'Allenamento Congiunto.

Il protagonista dell'opera, Izuku, è molto cresciuto rispetto al passato grazie alle innumerevoli esperienze che lo hanno messo a diretto contatto con i villain nonostante di fatto sia ancora soltanto un aspirante Hero. Ad oggi, infatti, grazie a tanti allenamenti e all'appoggio di altrettante persone, da All Might a Gran Torino, Deku è riuscito a rendere il One For All sempre un po' più suo. Ma a proposito del quirk del protagonista, sapevate che Horikoshi potrebbe aver svelato accidentalmente che cos'è realmente?

Ad ogni modo, recentemente una talentuosa cosplayer, akrcos, che vanta qualcosa come più di 316mila follower su Instagram, ha reinterpretato Midoriya in un'eroina. Il cosplay in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato dalla community dedicata con quasi 20mila "mi piace" allegati alla foto originale. Inoltre, questa interpretazione fornisce anche un ulteriore spunto di riflessione sul franchise dal momento che ci permette di guardare il protagonista dell'opera da un altro punto di vista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.