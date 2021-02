My Hero Academia: Deku diventa un'eroina in questo cosplay al femminile

In attesa dell'arrivo della quinta stagione animata e della terza pellicola, My Hero Academia sta attraversando un vero e proprio periodo d'oro. La popolarità dell'opera Kohei Horikoshi, infatti, sta crescendo giorno dopo giorno e il protagonista principale, Izuku Midoriya, spopola tra i fan, i quali lo celebrano con numerosi cosplay.

Dopo essere stato acclamato da diversi VIP, ultima delle quali la cantante Megan Thee Stallion, omaggiata in un artwork ufficiale di My Hero Academia realizzato da uno degli assistenti di Horikoshi, questa volta è la fanbase a portare in alto il franchise.

L'ultima interpretazione di Deku lo porta a oltrepassare il suo stesso sesso diventando un'aspirante eroina In questo cosplay genderbend, portato dall'artista Instagram EvensyaXO, Midoriya si prepara al combattimento contro i villain scatenando il suo One For All.

La cosplayer, per l'occasione, ha indossato una particolare versione del costume da eroe di Deku sprovvista della maschera facciale ispirata al sorriso del suo mentore All Might. Per restare quanto più fedele possibile al personaggio, l'artista ha colorato alcune ciocche di capelli di colore verde, oltre che aver fatto un uso massiccio di makeover.

Voi cosa ne pensate di questo cosplay? L'opera avrebbe avuto lo stesso successo se Deku fosse stato una ragazza? My Hero Academia protagonista all'Anime Japan: in arrivo novità sulla quinta stagione e sulla nuova pellicola?