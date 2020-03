My Hero Academia: Deku potrebbe aver trovato la sua futura allenatrice?

Izuku Midoriya è sempre stato un fan di All Might e fin da quando ha ottenuto il One for All nei primi capitoli di My Hero Academia ha cercato di emularlo, utilizzando le stesse strategie e stessi attacchi con i pugni. Man mano che andava avanti e si allenava sotto la guida di altri eroi, Deku ha iniziato a evolvere il proprio stile.

Dopo aver scoperto di non poter sovraccaricare troppo le braccia, Midoriya si è dato da fare e ha ideato lo Shoot Style, basato sulle gambe. Ma, a differenza dei colpi precedenti, per questi non ha un riferimento nitido su cui basarsi come era per i pugni. Nonostante abbia ricevuto diversi consigli da Iida e abbia continuato a fare pratica, il protagonista di My Hero Academia ha ancora tanta strada da fare per padroneggiare questi attacchi.

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia è stata però messa in mostra la capacità di Mirko, l'eroina coniglio, di utilizzare dei potentissimi attacchi con le gambe. Facendo anche saggio uso del proprio quirk che potenzia gli arti inferiori, l'eroina ha un set di mosse basato solo sui calci. Non a caso, le scarpe e le suole potenziate di Mirko sono simili a quelle che indossa ora Deku e proprio Mirko potrebbe fare al caso del ragazzo per un miglioramento dello Shoot Style. Ma prima, gli eroi professionisti e non coinvolti nella battaglia devono riuscire a tornare a casa vivi.