My Hero Academia: Deku si è finalmente guadagnato il rispetto dei Pro Heroes?

Notando che durante la battaglia del War Arc l'obiettivo di Shigaraki era in realtà Izuku Midoriya, Endeavor, Hawks e Best Jeanist sono riusciti a scoprire la verità sul One For All, l'unico Quirk in grado di fermare All For One e riportare la società degli eroi alla normalità. Il futuro di My Hero Academia è nelle mani di Deku.

Abbandonando il Liceo Yuei per proteggere i propri compagni, Izuku è partito in una missione solitaria per compiere il destino segnato nel One For All, distruggere una volta per tutte All For One. Tuttavia, Midoriya non è solo come si pensava: oltre alle Vestigia del suo Quirk e ad All Might, a contribuire al suo incarico vi sono niente meno che gli attuali tre Top Hero, ossia Endeavor, Hawks e Best Jeanist.

Come rivelato nel capitolo 311 di My Hero Academia, Izuku ha voluto coinvolgere a tutti i costi i tre eroi, convincendoli che sarebbe stata un'esca perfetta per catturare Shigaraki e All For One. "È lui che ci ha chiesto questo, fondamentalmente stiamo usando il ragazzo come esca per attirare il Fronte di Liberazione", afferma il Number One. "Stanno sfruttando la confusione e il caos per mantenere un basso profilo e perseguire il loro vero obiettivo: One For All".

Dunque, sebbene apparentemente Deku giri per la città in solitudine, alle sue spalle ci sono i migliori eroi attualmente a disposizione. Endeavor, Hawks e Best Jeanist non permetteranno mai che i villain rubino il One For All; la trappola per il Fronte di Liberazione è stata preparata.

La rabbia di Shigaraki però potrebbe rivelarsi un elemento fondamentale per questa saga di My Hero Academia. Ecco quello che potrebbe nel capitolo 312 di My Hero Academia.