My Hero Academia: Deku imita All Might in questo ironico cosplay

Uno degli aspetti più commoventi di My Hero Academia è il tenero rapporto instauratosi tra il Number One Hero All Might e il suo erede Izuku Midoriya. Tuttavia, tra di loro non ci sono stati solo momenti emozionanti, ma anche tante scene divertenti. Una di queste è stata portata in vita in un cosplay surreale.

My Hero Academia è diventato uno degli shonen più amati degli ultimi anni poiché riesce a fondere spettacolari combattimenti a situazioni emozionanti e divertenti. Per omaggiare l'opera creata da Kohei Horikoshi, un fan ha deciso di dare vita a un esilarante ma al tempo stesso inquietante cosplay.

Sul proprio profilo Instagram, l'utente Scaredy_Cat_Cosplayers ha ricreato una divertentissima scena in cui Izuku Midoriya imita alla perfezione il volto del suo mentore. All Might è stato il modello di Deku, il quale lo ha reso come un punto di riferimento sia nella vita quotidiana che nel ruolo di eroe. Sin dall'infanzia, l'erede di One For All passava le giornate imitando il suo modello e persino dopo essere entrato nel Liceo Yuei questa caratteristica non lo ha abbandonato.

La scena ricreata nel cosplay è tratta dalla puntata dell'anime in cui Deku cerca di convincere Sir Nighteye a farlo entrare nella sua agenzia. Prima di poter collaborare con l'ex spalla di All Might, però, Midoriya deve cercare di farlo ridere. Nel tentativo di strappargli una risata, Deku sfoggia la irriverente e perfetta imitazione di All Might. Se avete apprezzato questa imitazione, non perdetevi questo sexy cosplay di My Hero Academia. In attesa della quinta serie animata, riviviamo i momenti migliori di My Hero Academia.