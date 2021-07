My Hero Academia: Deku è inarrestabile nel capitolo 320, ora disponibile su MangaPlus

Il capitolo 320 di My Hero Academia è finalmente sbarcato su MangaPlus, e ha messo ancora una volta in risalto tutta la perseveranza di un Izuku Midoriya ormai profondamente cambiato, estremamente diverso da quello che abbiamo conosciuto nei primi due atti della storia. Come si è svolta, dunque, la prima parte dell'attesissimo scontro? Scopriamolo insieme.

Il capitolo 320, intitolato "Deku vs Classe 1-A", si apre con Bakugo e Iida mentre analizzano la situazione, e Deku che si rialza da terra facendo scorrere Blackwhip lungo il suo corpo. Il protagonista è al limite del collasso psicofisico a causa dell'incredibile mole di scontri a cui ha preso parte negli ultimi giorni, e piuttosto che combattere a viso aperto, preferisce sfruttare il Quirk Smokescreen per fuggire.

Koda prova a utilizzare uno stormo di uccelli per bloccare Deku, che per sfuggire all'impatto utilizza Blackwhip. Sero, il compagno di classe che ha aiutato il protagonista a perfezionare l'utilizzo di Blackwhip per il movimento, utilizza il suo potere per bloccarlo, operazione che viene completata grazie all'intervento di Jiro, Ojiro e Tokoyami. Gli studenti della 1-A, tra cui Momo e Shoji, utilizzano i rispettivi Quirk per bloccare Midoriya, e Tokoyami utilizza Dark Shadow per rinchiuderlo in un bozzolo con la speranza di farlo addormentare.

Midoriya riesce ancora una volta a liberarsi e compie un gigantesco balzo verso un altro grattacielo, mentre i suoi compagni continuano a cercare di fargli comprendere quanto lui sia importante per loro, e quanto sia assurdo pensare di poter risolvere la situazione da solo. Mentre si allontana, Midoriya viene bloccato dal muro di ghiaccio di Todoroki, che insieme a Froppy cerca di farlo desistere. Il protagonista comprende le intenzioni dei compagni ma non sembra intenzionato a restare insieme a loro, e si prepara nuovamente alla fuga.

Il capitolo 320 mostra quindi un Midoriya cocciuto e inarrestabile, disposto a fare qualsiasi cosa per fuggire e non mettere in pericolo i propri amici. L'eroe si rifiuta categoricamente di ferire i compagni, ma considerando che molto probabilmente nel prossimo capitolo interverranno anche Bakugo, Iida e Uraraka, sembra scontato che l'eroe debba prendere una decisione definitiva: combattere o desistere.

Come si risolverà dunque la situazione? Deku combatterà o cederà? La risposta la riceveremo nella seconda parte dello scontro, in uscita il 1 agosto dopo la pausa.