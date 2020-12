My Hero Academia: Deku ha ispirato la vita della rapper Megan Thee Stallion

Oltre a mettere in scena l'infinita battaglia tra bene e male, My Hero Academia è capace di dare agli spettatori numerosi insegnamenti. La vita di Izuku Midoriya dovrebbe essere d'esempio per tutti quei ragazzi che pensano d'aver fallito nella vita.

La rapper statunitense Megan Thee Stallion ha mostrato il suo amore per gli anime numerose volte, facendo numerosi book fotografici in cosplay, citando personaggi nelle sue canzoni o persino sfoggiando smalti dedicati alle migliori opere sulle proprie mani. Recentemente, in un intervista rilasciata per Amazon Music, ha svelato che My Hero Academia è una delle sue attuali serie preferite e che il percorso compiuto dal protagonista principale si può paragonare alla sua stessa vita.

Come condiviso dall'utente Twitter @midoriya, che ha estratto un breve frammento dell'intervista, Megan Thee Stallion ha affermato che il viaggio di Deku dovrebbe essere d'esempio per tutti: dall'essere considerato un perdente, Midoriya è stato designato erede di All Might come "Simbolo della Pace". Questo è esattamente quanto accaduto nella carriera della cantante, la quale si è spinta oltre i propri limiti per portare i suoi testi in tutto il mondo. "Plus Ultra!".

"In My Hero Academia puoi vedere Midoriya passare dal ricevere numerosi no al diventare il miglior eroe. Sento che questo può essere comparato alla mia vita. Sapete, a volte dovete sentire risposte negative, questo vi motiverà per diventare i migliori". Cosa ne pensate di queste parole? Può un anime essere d'esempio per le vite di milioni di ragazzi? Nel frattempo, Bakugo ha affrontato i villain con il suo nuovo costume da gattino in My Hero Academia. Riviviamo i momenti più belli di Mirio Togata e della piccola Eri in questo cosplay di My Hero Academia.