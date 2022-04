My Hero Academia, da eroi a bimbi: Deku e Kacchan giocano assieme in questo artwork

Nel corso dell'opera, il rapporto tra Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo ha subito diverse transazioni. Inizialmente, abbiamo visto l'odio profondo di Kacchan, poi la nascita di un forte sentimento di rivalità e infine l'amicizia, come ai tempi dell'infanzia. I due eroi di My Hero Academia tornano bimbi!

Nelle prime fasi dell'opera di Kohei Horikoshi, Bakugo mal digeriva la presenza di Midoriya, lo rifiutava come compagno di classe e, ai tempi delle scuole medie, lo bullizzava. Kacchan rinnegava l'idea che un senza Quirk come lui lo avesse salvato dall'attacco di un villain e proprio non sopportava il fatto che fosse riuscito ad accedere al Liceo Yuei.

In seguito, però, con la rivelazione sul One For All, in Bakugo nacque un senso di accesa competizione. Questo, lo ha spronato a fare sempre meglio, a crescere sia come eroe che come persona.

Nel corso della saga di Dark Deku, infine, Bakugo è divenuto il leader della Classe 1-A e ha guidato i suoi compagni nella ricerca di Midoriya. Quando è riuscito a incontrarlo nuovamente, ha confessato i suoi sentimenti. Per la prima volta, non lo ha chiamato Deku, e addirittura si è scusato con lui. La sua redenzione è nella back cover di My Hero Academia Vol. 33.

Attualmente, i due dovrebbero trovarsi sullo stesso campo di battaglia per sconfiggere Tomura Shigaraki. Deku è però stato rapito da Himiko Toga e ora si trova a centinaia di chilometri dal suo migliore amico.

In attesa di vedere il loro gioco di squadra, l'illustratore Noguchi @nstime23 ha pubblicato una dolcissima illustrazione che li riporta all'infanzia. Qui, i due giocano con una console portatile chiamata Snatch, la quale si rifà palesemente a Nintendo Switch. Mentre Bakugo è ai comandi dell'hardware, Izuku lo guarda divertito e gli fornisce suggerimenti. Non è la prima volta che @nstime23 si diletta in uno sketch dei due. Ecco un altro artwork di My Hero Academia che ritrae Deku e Bakugo bambini.