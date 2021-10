My Hero Academia, Deku e Lady Nagant: il commento di Kohei Horikoshi nel Vol. 32

Sebbene sia apparsa solamente per pochissimi capitoli, Lady Nagant ha fatto innamorare gli appassionati di My Hero Academia, che ora vedono l'ora di rivivere la sua storia nella Stagione 6 della serie anime. In attesa di quel momento, ecco il commento di Kohei Horikoshi e degli sketch inediti a lei dedicati.

Nelle pagine extra del Volume 32, che porta i lettori del manga a vivere il confronto tra Nagant e Dark Deku, l'autore ha descritto nel dettaglio le caratteristiche dell'ex eroina della Public Safety Commission. Lady Nagant, il cui vero nome è Kaina Tsutsumi, è alta 170 centimetri, ha 30 anni e compie gli anni il 10 ottobre. Tra le cose che più ama rientra qualsiasi cosa che sia carino e puccioso.

Oltre a queste informazioni secondarie sul personaggio, Horikoshi ha poi descritto oculatamente il combattimento condividendo degli schizzi primordiali che mostrano le varie fasi dello scontro. Per incrementare le sue possibilità di vittoria, Deku ha sfruttato il suo smoke screen per potersi avvicinare a lei. Oltre a ciò, per confonderla, ha lanciato oggetti vari in quattro direzioni diverse. Questa mossa, tuttavia, in parte gli si ritorce contro, dal momento in cui il fumo non gli permette d'individuare la posizione esatta della tiratrice scelta. Con un balzo, però, finalmente arriva nel punto cieco dell'antagonista.

Secondo voi, l'anime riuscirà ad adattare questa battaglia all'ultimo respiro suscitando negli spettatori le stesse emozioni trasmesse dal manga? Per scoprirlo, bisognerà attendere il rilascio di My Hero Academia Stagione 6, annunciato ufficialmente al termine della quinta stagione. Vi lasciamo infine ad alcuni spoiler su My Hero Academia 329.