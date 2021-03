My Hero Academia: Deku è stato messo alla prova dai Predecessori del One For All?

In seguito al War Arc di My Hero Academia, Deku si è ritrovato perso nei meandri della sua psiche a esplorare i segreti nascosti dal One For All. Ad aiutarlo a comprendere la verità ci hanno pensato i suoi Predecessori, che nel frattempo lo hanno anche messo alla prova.

Basandosi sui tragici racconti dei suoi otto Predecessori, negli ultimi due capitoli del manga Izuku Midoriya è riuscito finalmente a comprendere l'origine e il vero scopo del suo Quirk. Ma la riunione in cui è stato coinvolto, era solamente un test dei vecchi proprietari di One For All per comprendere se realmente il ragazzo fosse il "prescelto" per mettere termine all'eterna lotta con All For One.

Difatti, gli otto Predecessori non hanno solo tenuto una lezione di storia sul One For All, ma hanno anche portato Deku a riflettere attentamente sulle sue reali intenzioni. Nello specifico, è stata Nana Shimura a porre un complesso quesito al protagonista. Chiedendogli se fosse disposto a uccidere suo nipote Shigaraki, la maestra di All Might è riuscita a comprendere quanto Midoriya incarni l'essenza degli Heroes.

Non tirandosi indietro, Deku afferma che non è affatto intenzionato a uccidere il suo rivale, ma bensì intende salvarlo. Durante la connessione che si era stabilita tra loro, Midoriya è riuscito a vedere la vera essenza di Shigaraki: un bambino in lacrime in cerca di disperato aiuto. Così facendo, nei prossimi capitoli di My Hero Academia forse Izuku potrebbe addirittura arrivare a ottenere l'All For One.



Deku ha superato a pieni voti il test a cui è stato sottoposto, meritandosi finalmente la piena fiducia dei suoi Predecessori. Midoriya potrebbe essere l'ultimo erede di One For All e i vecchi possessori del Quirk non potrebbero essere più degni di ciò. L'autore di My Hero Academia potrebbe aver accidentalmente svelato cos'è il One For All.