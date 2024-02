My Hero Academia, Deku non riuscirà mai a diventare un eroe?

Il manga di My Hero Academia continua la sua corsa verso il finale di serie: con la guerra tra eroi e villain che sta appassionando i lettori di tutto il mondo, la battaglia è vicina ad una situazione di stallo. Deku sta affrontando la sua nemesi, ma ha bisogno di fare un grande sacrificio per vincere.

Il piano di Kudo in My Hero Academia 413 prevede che Midoriya conceda al suo nemico, il temibile Shigaraki Tomura, il proprio Gearshift affinché il secondo possessore del One for All possa penetrare nel villain e riportare in vita il suo lato più umano e sensibile, portandolo alla redenzione. Tuttavia, le sorti della battaglia potrebbero richiedere un sacrificio in più.

Midoriya si trova in una situazione complessa: l’eroe ha spinto il suo corpo al limite, cercando di tenerlo in movimento nonostante la stanchezza, ma mettendo a rischio la sua salute. Utilizzando il Blackwhip, ha permesso ai suoi muscoli di muoversi anche senza comandarli direttamente, ma questa tecnica lo ha consumato al punto da farlo sembrare quasi mostruoso.

Il capitolo 413 di My Hero Academia lascia intendere che Deku dovrà separarsi completamente dal One For All per assicurarsi la vittoria contro Shigaraki, aprendo la strada a un futuro incerto. Tuttavia, sembra che non ci sia nulla da temere: com'è successo per Mirio Togata, che perse il proprio quirk durante la lotta contro Overhaul ma lo recuperò attraverso l'aiuto e il talento della piccola Eri, anche Midoriya potrebbe riconquistare la salute e il potere desiderati.