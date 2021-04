My Hero Academia: la prima volta di Deku con il suo nuovo potere, ecco di cosa è in grado

Da essere privo di alcuna unicità e considerato quasi "inutile", lentamente Izuku Midoriya si è fatto largo nel mondo degli eroi, diventando parte attiva del mondo che un tempo studiava con tanta ammirazione. Ecco il nuovo potere che ha padroneggiato nelle ultime pagine di My Hero Academia.

Da quando All Might gli ha passato il testimone donandogli in eredità il One For All, Midoriya ha percorso una strada complessa e irta di ostacoli. A poco a poco, il giovane allievo del Simbolo della Pace ha imparato a padroneggiare il Quirk, dapprima limitando il suo enorme potenziale e poi imparando le abilità esclusive dei suoi predecessori. E a grande sorpresa, sembra aver padroneggiato una nuova unicità.

In seguito all'abbandono del Liceo Yuei e al seguente time skip, Deku sembra essere diventato ancora più potente di quanto mostrato contro Shigaraki nel War Arc. Durante la battaglia con Muscular, che a piede libero nella città stava seminando il panico tra i cittadini, Midoriya sfoggia infatti un nuovo Quirk.

Dopo aver imparato a usare la Frusta Nera, il Floate il Danger Sense, rispettivamente abilità acquisite dal Quinto, Settimo e Quarto Possessore del One For All, Deku pare aver appreso il Quirk del sesto erede, ossia En. Combattendo Muscular, Izuku utilizza infatti lo Smoke Screen, una cortina fumogena con cui oscura la vista del nemico. Combinando questa Unicità con le tre precedenti, Midoriya sembra ormai padrone del One For All, il prescelto per fermare All For One e Shigaraki.

Inoltre, il giovane eroe riesce a conferire liberamente con le vestigia presenti nella sua testa. Parlando con loro, Deku afferma di aver esagerato con il fumogeno, ed En ammette che è così carico di potere che controllare tutti i Quirk insieme risulta parecchio complesso.



Come rivelato in precedenza, All Might era anch'esso un senza Quirk, per cui non può aver trasmesso nulla al One For All. Ma quali Unicità nascondono il secondo e terzo possessore? Scopriamo la nuova forza di Deku e la furia di un villain in My Hero Academia 308. Ecco quando uscirà My Hero Academia 309, un capitolo ricco d'incognite.