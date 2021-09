My Hero Academia, Deku One For All: Full Cowl 100% guida la nuova collezione Funko Pop

C'è tanta carne sul fuoco per i collezionisti di Funko Pop! Il noto produttore di mini figure ha infatti annunciato una nuova collezione a tema My Hero Academia incentrata sugli eventi accaduti nella quarta stagione animata. Deku One For All: Full Cowl 100% sfida nuovamente il terrificante Overhaul.

Questa nuova linea Funko Pop x My Hero Academia include i principali protagonisti della Stagione 4 della trasposizione anime, come ad esempio il componente dei Big Three del terzo anno Suneater, l'eroina drago Ryukyu, il compianto Sir Nighteye, Red Riot in forma Unbreakable, Lemillion e la piccola Eri.

A questi Funko Pop classici, però, se ne aggiungono diversi altri in edizione speciale o limitata. Tra questi pezzi "unici" troviamo una Eri scolaresca Hot Topic Exclusive, un Aizawa dormiglione FYE Exclusive e Himiko Toga e Red Riot Gamestop Exclusive.

Pop più pregiate e spettacolari di questa collezione sono quelle dedicate al combattimento finale di My Hero Academia Stagione 4. Una delle figure vede infatti Deku One For All: Full Cowl 100%, con alle spalle Eri, pronto al combattimento. Questo pezzo è disponibile anche in versione glow in the dark e in versione Jumbo Sized. A contrapporsi al giovane erede di All Might vi è Overhaul, rappresentato nella sua mostruosa forma finale.

Cosa ne pensate di questa nuova collezione? Acquisterete qualche figure? Fateci sapere la vostra con un commento! Nel frattempo, vi ricordiamo che da poco è arrivata anche la collezione di Pop Naruto x Sanrio e che pochi mesi fa erano arrivati i Pop di Fat Gum e Gang Orca.