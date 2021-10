My Hero Academia: un Deku più oscuro che mai nel cosplay di Lorentz

Alcuni capitoli fa la serie di My Hero Academia aveva preso una direzione piuttosto oscura e drammatica, mostrando come le drastiche decisioni prese da Midoriya lo avessero condotto verso un cammino oscuro e solitario, come se si fosse trasformato in un Vigilante che agisce senza il sostengo della Hero Society.

L'allontanamento dai suoi compagni della 1-A e dal mentore All Might è stato tuttavia fondamentale per la crescita di Izuku stesso, il quale dopo essere stato salvato da Bakugo e dagli altri, ha compreso che parte della sua forza risiede nella fiducia, nella stima e nel rispetto che gli altri hanno nei suoi confronti. Il Pro Hero Hawks è arrivato persino a definire il One For All come un Quirk che sa creare legami profondi tra le persone, affermazione che continua a dimostrarsi veritiera.

Il cambiamento di Deku non ha avuto conseguenze solo sul fronte dei rapporti di amicizia, ma in un primo momento si è manifestato anche attraverso il suo stesso costume da Hero, rappresentato in maniera quasi demoniaca dall'autore. Un fan della serie, lorentz_iwood, è rimasto talmente colpito dalle splendide tavole di Horikoshi da voler dedicare a questa singolare versione di Deku il dettagliato e inquietante cosplay che potete vedere nelle immagini riportate in calce.

Fateci sapere cosa pensate di questa interpretazione nella sezione dei commenti. Ricordiamo che sono già emersi i primi spoiler del capitolo 328 di My Hero Academia, in arrivo su Manga Plus domenica 3 ottobre alle ore 17.