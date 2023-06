My Hero Academia: Deku era più oscuro e inquietante nel design originale di Horikoshi

My Hero Academia si avvia ormai verso l’epico finale della guerra tra Heroes e Villains, e mentre sul campo di battaglia si susseguono momenti drammatici relativi a diversi personaggi, andiamo a riscoprire le origini dietro il personaggio di Izuku Midoriya e ai dettagli inizialmente immaginati dall’autore Kohei Horikoshi.

Come accade spesso nel settore del fumetto giapponese, i giovani mangaka esordienti puntano a realizzare delle store one-shot, gettando comunque le basi per quelle che potrebbero diventare opere serializzate, per partecipare a concorsi e stimare quanti lettori apprezzerebbero una storia del genere. Prima di dedicarsi a tempo pieno alla serie che tutti conosciamo, Horikoshi realizzò My Hero in cui era presente un prototipo di Midoriya, chiamato Mikumo Akatani e caratterizzato da un design piuttosto diverso.

Mikumo aveva infatti capelli molto più lunghi e disordinati, che gli coprivano l’occhio destro, e il suo costume da Hero, per quanto sia simile alla tuta indossata da Deku nell’idea finale, appare molto più inquietante e con orecchie decisamente più lunghe. In sostanza Mikumo sembra una versione emo e più oscura del sorridente e timido Deku. E voi cosa ne pensate di questa versione prototipale di Midoriya? Ditecelo nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che il manga di My Hero Academia è nuovamente in pausa per le condizioni di salute di Horikoshi, e vi lasciamo ad uno sketch dell’autore dedicato alla bella ed elegante Lady Nagant.