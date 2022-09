My Hero Academia: Deku otterrà la Muscle Form di All Might?

Capitolo dopo capitolo, lentamente My Hero Academia si sta avvicinando al suo finale. La battaglia tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki si sta avvicinando, ma il fandom continua a chiedersi come potrà Deku sconfiggere lo straripante potere del villain erede di All For One. Il segreto potrebbe risiedere nella Muscle Form di All Might.

Negli ultimi capitoli di My Hero Academia Shigaraki sta facendo piazza pulita di Heroes grazie alle mostruose mutazioni genetiche derivate dagli esperimenti del dottor Garaki e dall’All For One. Attualmente, Deku è anche più forte di All Might, ma sarà davvero sufficiente per fermare la sua nemesi?

L’eredità delle vestigia di One For All ha permesso a Izuku Midoriya di acquisire i Quirk Danger Sense, Frusta Nera, Float, Smokescreen e Fa Jin. Il ragazzo, ultima speranza della società degli eroi, non ha ancora mostrato la sua ultima unicità in serbo, quella della seconda vestigia. Ma se in realtà Deku nascondesse un ulteriore potere?

Come predetto da Sir Nighteye, Toshinori Yagi è destinato a morire e la sua scomparsa, secondo una teoria dei fan, comporterà un power up per Midoriya. Furioso per la morte del suo mentore, Deku potrebbe ereditare quella piccola parte di One For All che era ancora rimasta in All Might, sbloccando il suo ultimo Quirk. Dunque, nel corso della battaglia finale di My Hero Academia Deku acquisirà la Muscle Form di All Might.