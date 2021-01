My Hero Academia e Naruto: Deku sarebbe potuto diventare Hokage? Parliamone

La storia di Naruto Uzumaki e Izuku Midoriya presenta numerosi parallelismi. Mentre il giovane ninja era un orfano emarginato dal resto del villaggio, il protagonista di My Hero Academia è nato senza poteri. Per diventare rispettivamente Hokage e Simbolo della Pace, entrambi hanno dovuto lavorare duramente.

Izuku e Naruto si rispecchiano sotto molti aspetti: dallo stile di combattimento, ai retroscena personali, fino al viaggio per diventare grandi eroi in un'epoca di conflitti e malvagità. Ormai è noto che l'opera di Kohei Horikoshi sia un omaggio ai più classici shonen, per cui è evidente che Midoriya si ispira al personaggio creato da Masashi Kishimoto. Ma se Deku fosse stato un ninja di Konoha avrebbe mai potuto ambire alla posizione di Hokage?

Izuku, dal punto di vista narrativo, potrebbe essere il degno sostituto di Naruto. Esattamente come il Settimo Hokage, l'allievo di All Might cerca di trarre il meglio da ogni situazione e possiede un ottimismo e un coraggio senza limiti, anche di fronte alle situazioni più estreme. Deku forse non ha le stesse abilità oratorie di Naruto, famoso per il suo "Talk no Jutsu", ma è comunque una fonte d'ispirazione per i suoi compagni.

La principale differenza tra i due è la personalità più matura e calcolatrice del giovane eroe dello Yuei. Oltre che partecipare in prima linea agli scontri, la sua mente acuta e le sue tattiche di combattimento avrebbero potuto contribuire attivamente alla battaglia con Madara o Kaguya.

In definitiva, se Izuku Midoriya fosse stato il protagonista dell'opera di Kishimoto, la sua concentrazione e la sua maturità gli avrebbero fatto conquistare il titolo di Hokage ben prima di Naruto Uzumaki.